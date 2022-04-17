«صحة النواب» توصي بمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية ومراجعة التطبيقات الإلكترونية

أصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم توصية إلى مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لللانون رقم 206 لسنة 2017،وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية ،أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالي مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلانى للقنوات المسموعة والمقروءة والمسموعة وذلك لضبط سوق الدواء فى مصر، كما طالبت اللجنة بضرورة مراجعة التطبيقات الإلكترونية الطبية.

جهود رصد الأدوية المغشوشة

أكد الدكتور أيمن الخطيب نائب رئيس هيئة الدواء المصرية أن هناك إجراءات يتم اتخاذها للحد من التطبيقات الإلكترونية لبيع الأدوية.

وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه جرى تشغيل الصيادلة لمراقبة ومتابعة تلك المواقع والتعامل معها لمعرفة حقيقتها وضبطها بالتعاون مع الأجهزة الرقابية.

وأشار إلى أن المشكلة الحقيقية فى وجود أدوية مغشوشة وأدوية فيتامينات لا تعطي إلا بمعرفة الطبيب.

وأكد المستشار محمد الدمرداش الممثل القانوني لهيئة الدواء المصرية أنه يجري عمل قانون حاليا خاص بالصيدلية الإلكترونية، بالتنسيق مع وزارة العدل سعيا لمزيد من الضبط لسوق الدواء

وقال إن قانون الإعلان عن المنتجات الطبية لم تصدر له لائحة تنفيذية حتي الآن.

تنظيم البرامج الطبية وسوق الإعلانات الدوائية

وأكد صالح الصالحى وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن لدينا باع طويل فى تنظيم البرامج الطبية وسوق الإعلانات الدوائية، لافتا إلى أن كلاهما مرتبط ببعضهما البعض.

وقال «الصالحي» إن هناك قانون صدر بالفعل لتنظيم الإعلان عن المنتجات الطبية ورقمه 206 لسنة 2017 ،إلا أن اللائحة التنفيذية لم تصدر بشأن تفعيله.

وأشار وكيل الأعلى للإعلام إلى أن هناك اتجاه لتعديل هذا القانون حاليا داخل مجلس الوزراء، وقال إن معظم الإعلانات عن الأدوية المغشوشة تتم من خلال شاشات «بئر السلم»، وهى قنوات لا تحصل على تردد من النايل سات.