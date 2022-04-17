تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات.. ورأس المال السوقي يربح ملياري جنيه

شهدت منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد في البورصة المصرية، ارتفاعا في المؤشرات، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.13% إلى مستوى 10799.83 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.28%، عند مستوى 1771.28 نقطة.

«إيجي إكس 100» يتراجع 0.02%

وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.02%، بحلول منتصف تداولات الجلسة عند مستوى 2702.49 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.19% عند مستوى 1818.6 نقطة.

قيم التداولات وخسائر رأس المال السوقي

بلغت قيم وأحجام التداولات، وقت كتابة التقرير نحو 218 مليون جنيه، من خلال التداول على 69.3 مليون سهم عبر تنفيذ 11422 صفقة، فيما جرى التداول على 172 سهما، ارتفع 30 منها، فيما انخفض 36 سهما واستقر 106 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي بالبورصة، في منتصف التعاملات، نحو 1.8 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 692.362 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 10800 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، يستهدف بهذا الاتجاه مستوى المقاومة الرئيسي 10800 نقطة، واختراقه يدفعه لمستوى المقاومة الثاني 10860 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 70» يستهدف دعم 10700 نقطة

وتابع عيد، أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فاستهل التعاملات على تراجع، مع الأداء المتذبذب لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، ويستهدف المؤشر بهذا الأداء مستوى دعم 10700 نقطة.