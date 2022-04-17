 طرح منتجات المدارس الزراعية بكفر الشيخ في الأسواق بأسعار التكلفة

تفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، متحف الأحياء بمدرسة كفرالشيخ الثانوية، بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم عبدالرازق، مدير المدرسة، واستمع إلى شرح مفصل من أحمد شمس الدين، مسؤول المتحف والذي ساهم بشكل كبير في تأسيسه عام 2016.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بطرح منتجات المدارس الزراعية بالأسواق، بأسعار مخفضة للمساهمة في توفير المنتجات للمواطنين، وفتح المنافذ بالمدارس، ليستفيد المواطنين بمنتجات تلك المدارس.

وأبدى وكيل الوزارة إعجابه بالمحتوى الفريد للمتحف والقطع المميزة التي يتحويها، مثمناً الدور التثقيفي الذي يقوم به المتحف، واستقباله لرواده من جميع المراحل التعليمية حتى المرحلة الجامعية، والمترددين عليه من وفود 15 دولة إفريقية، مطالبا بضرورة الحفاظ عليه وتنميته.

عرض منتجات الإنتاج الحيواني للجمهور

ووجه وكيل تعليم كفر الشيخ، بعرض منتجات قسم الإنتاج الحيواني والداجني للجمهور، وفتح منافذ البيع للجمهور، وإنتاج مخبز المدرسة للكعك والبسكويت ومستلزمات عيد الفطر المبارك، بجودة أفضل مما يطرح بالأسواق، بأسعار مخفضة.

التعليم الفني قاطرة التنمية الحقيقية

وقال «عبدالله» إن التعليم الفني قاطرة التنمية الحقيقية في المجتمع والسبيل الوحيد والرافد العذب لمد سوق العمل بالأيدي العاملة المدربة والمحترفة، مؤكداً أن القيادة السياسية والدولة بكافة أدواتها تقف خلف التعليم الفني لتحقيق أهدافه.

يذكر أن مدارس الزراعة تساهم في إنتاج الكثير من السلع الغذائية وعلى رأسها الألبان والجبن.