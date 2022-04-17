مسلسل مكتوب عليا الحلقة 16.. جلجل يكشف سر الغرفة 312

بدأت الحلقة السادسة عشر من مسلسل مكتوب عليا بمحاولات جلجل معرفة سر الغرفة 312، وظهور أحمد فهمي في شخصية درديري مدير الفندق الذي يعجب بجلجل بسبب زواجه من عروستين في يوم واحد، ويفاجأ جلجل بحذف الكلمة من يده، ثم يفاجأ بحضور سلمى إلى الغرفة 312 التي يجلس بها بحجة أنه حجزها لصديقه، فيطب منها جلجل أن تتركه هذا اليوم فقط، فترفض سلمى وتصر على البقاء معه، فيطلب منها أن تعود لغرفتها ويلحق بها.

تفاصيل الحلقة الـ16 من مكتوب عليا

تتصل روقة «أيتن عامر» بجلجل، وتطلب منه الذهاب لغرفتها، فيذهب مجبرا، ثم يعود في صباح اليوم التالي لغرفة سلمى التي تستيقظ من نومها، ويخدعها بأنه كان بجانبها طوال الليل يتابعها ويراها كالملاك، ثم يبلغها أنه يجهز لها مفاجأة خلال دقائق.

ويذهب جلجل إلى روقه وتجبره على ارتداء بيجامة جديدة، ثم تفاجئه بدخول أسرته بالكامل إلى الغرفة المقيمين بها لتهنئتهم بزواجهم في الصباحية، ويبدأ والده إحسان «إسماعيل فرغلي» في السخرية منه كعادته، وتتحول روقه مرة أخرى في تعاملها معه وتعامله بلطف وحنيه أمام عائلته، ثم يعود إلى سلمى مرة أخرى مرتديا بيجامة عليها جدي ويخدعها بأنه قرر يرتدي بيجامة عليها برجها، ثم يتصل أصدقاؤها بها ويطلبوا منها النزول إلى لوبي الفندق.

غرفة 312

ويذهب جلجل إلى غرفة 312 فيجد صديقه سيد يأكل، ثم يدخل الحمام فيكتشف وجود شخص استأجرها وهو بدوي «عمرو عبدالجليل» لقتله، فيعترف المجرم الذي استأجره بدوي، ويقر بالأمر، فيقوم سيد وجلجل بتصويره فيديو وهو يعترف بالأمر، ويرسل جلجل الفيديو لبدوي على هاتفه، فيجد أن سيد صور نفسه فيديو ولم يصور المجرم، فيطلب من المجرم أن يعيد الفيديو مرة أخرى.

وتجمع جلجل وسيد علاقة صداقة مع المجرم الذي كان يحاول قتله، ثم يتصل به بدوي ويهدده بالقتل مجددا، ويرد جلجل بأنه أرسل الفيديو لعدد من أصدقائه وإذا تعرض لمكروه فسيكون بدوي هو المتهم الأول.

ويجلس جلجل مع بدوي ويطلب منه الحصول على 80% من رأس ماله وشركاته، مقابل عدم فضحه وتسليمه للشرطة، فيكشف له بدوي أنه يعمل في تجارة الآثار والمخدرات والسلاح، فيبلغه جلجل أنه موافق على التعاون معه ويطلب الحصول على نصيبه والمكتوب له، فيوقع بدوي على العقد مجبرا، لتبدأ مرحلة جديدة في حياة ومسيرة جلجل، الذي يعود للفندق فيجد كل الموجودين يطلبون التصوير معه بعد زواجه من اثنين في يوم واحد.

ويطلب جلجل منوما من مدير الفندق درديري «أحمد فهمي» ويضعه في عصير الجوافة لروقه التي تنبهر بطعمه، ثم تنام فجأة، فيتوجه لغرفة سلمى الغاضبة من تركه الدائم لها، في حين تستيقظ روقه من نومها فجأة وتدخل غرفتهم.