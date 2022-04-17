كيفية تسجيل ملكية الشقق والعقارات إلكترونيا: تبدأ 8 مايو المقبل

يسأل البعض عن كيفية تسجيل ملكية الشقق والعقارات إلكترونيًا، خاصة بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق خلال الشهر الجاري، على تعديلات قانون الشهر العقاري، وإعلان وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري التسهيل على مواطنين وإمكانية تسجيل الوحدات «أونلاين» لتجنب الزحام.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع بوابة «الوطن»، في السطور التالية، ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشرها على مدار اليوم في مجال الخدمات الحكومية، كيفية تسجيل ملكية الشقق والعقارات إلكترونيًا، وفق ما أعلنته وزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري:

موعد تسجيل ملكية الشقق والعقارات إلكترونيا 2022

ووفق المعلن من وزارة العدل، فسيكون بإمكان المواطنين تقديم طلبات تسجيل العقارات والشقق في الشهر العقاري إلكترونيًا بداية من 8 مايو، وهي خطوة تسمح بتحميل المستندات والحصول على موعد في مأمورية الشهر العقاري لاختصار الوقت والمجهود.

كيفية تسجيل ملكية الشقق والعقارات إلكترونيا

وبحسب مصلحة الشهر العقاري، فإن خطوات تسجيل العقارات والشقق إلكترونيًا كالتالي:

الدخول على تطبيق وزارة العدل -سيتم طرحه وقتها- وتحديدًا قبل يوم 8 مايو المقبل.

سيطلب من المستخدم تسجيل الدخول، واختيار تسجيل الوحدة، واستيفاء البيانات الشخصية على النموذج المعد.

بعدها يجب أن يقوم المتقدم بتحميل المستندات المطلوبة والاقرار بصحتها وأنها سليمة.

سيكون مطلوب من المتقدم تسجيل رقم الهاتف.

في حالة القيام بكل الخطوات بشكل صحيح، سيتم قبول طلب المواطن، وسيظهر أمامه رقم الطلب وساعته وتاريخه.

سيتلقى المتقدم رسالة على الهاتف المسجل خلال 24 ساعة، تؤكد تسجيل الطلب بدفتر الأسبقيات، وذلك في حالة استيفاء جميع المستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

ـ سيتم بعدها تحديد موعد للتوجه إلي المأمورية لتقديم أصول المستندات والتوقيع والتصديق.

ـ وفي النهاية يحصل المواطن على إصدار المحرر المشهر واستلامه.