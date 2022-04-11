خطوات تسجيل ملكية الشقق 2022 إلكترونيًا.. يبدأ في 8 مايو

ارتفعت معدلات البحث على المحرك العالمي «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، عن خطوات تسجيل ملكية الشقق 2022 إلكترونيًا، بعد أن صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد رقم 9 لسنة 2022، بخصوص بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، خطوات تسجيل ملكية الشقق 2022 وفق المعلن من وزارة العدل المصرية في السطور التالية:

موعد تسجيل ملكية الشقق 2022 إلكترونيًا

وبحسب بيان وزارة العدل، فإنه سيكون متاحًا أمام المواطنين تسجيل العقارات والشقق إلكترونيا بداية من 8 مايو المقبل، بدلا من التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري الجديد.

خطوات تسجيل ملكية الشقق 2022

وأعلنت الوزارة، عن الخطوات الإلكترونية لتسجيل ملكية الشقق 2022، على النحو التالي:

ـ الدخول على التطبيق «سيتم الإعلان عنه وقتها»، بعد يوم 8 مايو المقبل، ويقوم المتقدم باستيفاء البيانات الشخصية المطلوبة، على النموذج المعد بالتطبيق الإلكتروني ورفع المستندات والإقرار بصحتها.

ـ سيطلب إدخال رقم الهاتف الخاص بالمتقدم.

ـ يظهر التطبيق رسالة قبول التسجيل، وسوف يحصل المواطن على رقم ورود الطلب وساعته وتاريخه.

ـ خلال 24 ساعة كحد أقصى، يستلم المواطن رسالة نصية على الرقم المسجل بالطلب، تؤكد تسجيل الطلب بدفتر الاسبقيات، وذلك في حالة كان المتقدم قد قام باستيفاء جميع المستندات والأوراق المطلوبة بشكل صحيح.

ـ سيتم بعدها تحديد موعد للتوجه إلي المأمورية لتقديم أصول المستندات والتوقيع والتصديق.

ـ وفي النهاية يحصل المواطن على إصدار المحرر المشهر واستلامه.

ووفق تعديلات القانون الشهر العقاري، فأن هناك 3 حالات يمكن للمواطن التوجه للشهر العقاري لتسجيلها وهي في حالة كان لديه شقة أو عقار أو أرض، لمن لديه عقد نهائي ملكية العقار، أو يمتلك عقد عرفي ابتدائي بشرط أن يكون مر عليه 5 سنوات، والحالة الثالثة من يضع يديه على عقار ومر علي حيازته 15 عام.