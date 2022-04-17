رد صادم من خالد النبوي بعد محاولة طرده في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

يبحث عشاق الأعمال الدرامية، عن مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16 بطولة خالد النبوي، رغبة في معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالحلقة الجديدة، التي ارتفعت وتيرة أحداثها بعد عرضها مساء اليوم، خاصة بعد محاولة طرد الفنان الشهير الذي يقوم بدور «بليغ» العائد من أوروبا للحصول على ورثه من تركة عائلته لسداد الديون المتراكمة عليه.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16 بطولة خالد النبوي

وبدأت أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16 بطولة خالد النبوي، بمواجهة الفنان إسلام إبراهيم لمسؤول الحسابات في الشركة، الذي يحاول نقل كافة إجراءات الحسابات إليه، لمساعدته في استعادة ورثه.

ولكن الفنان إسلام إبراهيم الذي يجسد شخصية «رؤوف» هدده بالطرد من الشركة حالة استمراره في العمل لصالح «بليغ»، وطلب من ضرورة الإنضمام إليه والعمل في صفه حتى يتمكن من الاستمرار في العمل بالشركة.

رد صادم من خالد النبوي بعد محاولة طرده

وشهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل، محاولة طرد «بليغ» من شقته، بعد قيام مجموعة من الأشخاص من طرف أبناء أشقائه، بكسر باب منزله، عقب حصولهم على أمر تمكين، ليدخلوا منزله ثم يبدلون كالون باب منزله.

وقامت الفنانة سلوى محمد التي تجسد دور «صفية»، باصطحاب الفنان خالد النبوي إلى منزلها بعد تغيير مفاتح منزله، ولكن بمجرد استيقاظه من النوم فاجئ الجميع برد فعله اتجاه أبناء أشقائه

ورفض خالد النبوي محاولة طرده من منزله، لذلك قرر اقتحام المنزل بالقوة، رافضًا فكرة فرض السيطرة عليه وإبعاده عن تركة عائلته الغنية.