«حياة كريمة» تسدد ديون 25 أسرة.. منهم مساعد مهندس فقد عمله بسبب كورونا

سدد برنامج «حياة كريمة» من تقديم الإعلامي أيمن مصطفى على قناة DMC، ديون 25 أسرة غير قادرة على دفع ديونها لدى سوبر ماركت.

واختلفت الحالة الاجتماعية للمديونين، ما بين فقراء ومتوسطي الحال، ومنهم من امتدت ديونه لأشهر قصيرة، ومنهم من لم يسدد ديونه منذ جائحة كورونا في عام 2020، وهناك من توفاهم الله دون أن يسددوا ديونهم.

مساعد مهندس فقد عمله منذ كورونا

وكان من بين هذه الحالات، مواطن كان يعمل مساعد مهندس، لكنه فقد عمله بسبب تداعيات فيروس كورونا، ويعول الآن أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد، وأعلن الإعلامي أيمن مصطفى سداد الديون وترك مبالغ إضافية تحت الحساب لبعض الحالات.

شهامة صاحب السوبر ماركت

وقال أحد أصحاب المحل، إنه يبيع البضاعة «شُكك»، ولا يهتم باسترداد ثمنها من المحتاجين، لأنه ينتظر العوض من الله: «بنخرج حاجات ومش بناخد تمنها، عشان ده خير ورايح جاي، وطلعنا في المكان ده أبا عن جد، ولقينا جدي والوالد بيعملوا كده، ربنا بيعوضنا عن الكلام ده حتى لو مش فلوس».

وقدّم البرنامج، ميداليتين لمالكي السوبر ماركت، وأهدى إحداهما إلى روح والده، وبكى حزنا عليه: «هو بعد ربنا كان صاحب الفضل عليّ في أي حاجة في حياتي، مع والدتي، هو اللي علمنا إننا نعمل كده مع الناس وأتمنى إن لو ربنا هيكافئنا على الحاجة دي يبقى يكافئه هو مش إحنا».