مواجهة ساخنة بين وفاء عامر ونور في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

أثارت أحداث الحلقة 16 من مسلسل راجعين يا هوى، تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض الأحداث الجديدة، إذ ازدادت سخونة الأجواء الدرامية داخل المسلسل بالمواجهة التي حدثت بين الفنانتين وفاء عامر ونور.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

وشهدت الحلقة 16 من مسلسل راجعين يا هوى، مواجهة ساخنة بين الفنانة وفاء عامر التي تجسد دور «يسرية» والفنانة نور التي تقوم بشخصية «الدكتورة ماجي»، بسبب تشخيص حالة نجلها نور النبوي صاحب دور «طارق».

مواجهة ساخنة بين وفاء عامر ونور

وفوجئت الفنانة «نور» بتواجد وفاء عامر داخل عيادتها، لتكشف لها أنها والدة «طارق»، لتسألها الدكتورة ماجي بأنها زوجة شقيق «بليغ»، وبمجرد سماع اسم الفنان خالد النبوي، عبرت عن غضبها منه، مؤكدة أنها لا تحب سماع سيرته.

ونجحت الدكتورة ماجي في احتواء غضب يسرية، بسبب تشخيصها لمرض نجلها بضرورة الابتعاد عن والدته، عن طريق إخبارها بأنها فعلت ذلك حتى يشتاق لها.