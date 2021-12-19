صور نادرة لـ ميرنا وليد ودنيا عبدالعزيز بـ «الملابس الهندي»

حصل موقع وجريدة «الوطن»، على صورة نادرة تجمع الفنانتين الصديقتين، ميرنا وليد، ودنيا عبدالعزيز بالملابس الهندية، حيث ارتدت الأولى لبس ولاية راجستهان بالهند، والأخرى الزي الشعبي المعروف بـ (الساري).

وظهرت ميرنا وليد بالصورة، بملابس هندية تخص ولاية راجستهان، بضفيرة طويلة، وقوام ممشوق، ولم يختلف شكلها كثيرا عن الآن، كما اختارت اكسسوارت هندية بارزة، وقامت بضم يديها بالحركة المألوفة للهنود عند إلقاء التحية.

يعرف عن ميرنا وليد، حبها للهند والملابس الهندية، والألوان، كما أنها تجمعها صداقة ببعض النجوم الهنود، ومن المفترض أن تقدم عملا مشتركا مع فنان هندي قريبا، وتأخر بسبب ظروف كورونا والإغلاق المستمر.

وقد نشرت الفنانة ميرنا وليد، ببداية هذا العام، صور جلسة تصوير بالأزياء الهندية، من خلال صفحاتها لحساب مجلة هندية مصرية، ترويجا لعمل مرتقب مع فنان هندي.

وظهرت في الصورة الفنانة دنيا عبد العزيز، مرتدية الساري الهندي، وهو أشهر الأزياء المعروفة عن الهند، وأيضا اختارت أن تطل باكسسوارات هندية، بجانب أساور ذهبية بيديها، وقامت بحركة هندية بكفيها.

أحمد العوضي شاروخان مصر

يذكر أن الفنان أحمد العوضي، قد نشر منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ذكرى ميلاد الراحل نور الشريف، بشهر أبريل الماضي، قال فيه إن الفنان الراحل هو من دعمه ببداية مشواره الفني وظهوره الأول في مسلسل (الدالي).

وقام عدد من المتابعين للفنان أحمد العوضي بنشر صوره له مع النجم الراحل نور الشريف بمسلسل (الدالي)، معلقين: (أحمد العوضي أما كان شاروخان في نفسه قبل ما يقلب على عشماوي».

وقام المتابعون بإظهار أوجه الشبه بين أحمد العوضي والنجم الهندي شاروخان، لتقارب ملامح «العوضي» في الصور بالهنود بسبب الشعر الناعم المنفوش، والذي اشتهر به النجم الهندي الكبير.