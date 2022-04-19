موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 رمضان في محافظة السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 18 رمضان 1443، الموافق الثلاثاء 19 أبريل 2022، في محافظة السويس، ومواقيت الصلوات الأخرى، التي يبحث عنها الأهالي دائما خلال اليوم، خاصة في شهر رمضان، لمعرفة موعد إنهاء الصوم وبدايته، وأداء الصلوات الخمس، لذا تقدم «الوطن» خدمة نشر تلك المواقيت.

موعد الإفطار وأذان المغرب 18 رمضان في السويس

جاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 رمضان 1443 هجريًا، 19 أبريل 2022 ميلاديًا، سيحين في تمام الساعة 6:19 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، وهو ما يبحث عنه ويتابعه سكان المدينة، الذين ينهون صيامهم بالإفطار فى ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 18 رمضان 19 من أبريل

كما يبحث أهالي السويس عن مواقيت الصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة، لذا تقدم «الوطن» في هذا التقرير، التوقيت المحلي لمدينة السويس بحسب ما جاء في إعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة:

- موعد أذان الفجر 3:47 صباحاً.

- الشروق موعده 5:19 صباحا.

- يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:49 صباحا.

- أذان العصر يحين موعده عند 3:24 مساء.

- أذان المغرب يحين عند الساعة 6:19 مساء.

- ويأتي موعد أذان العشاء في تمام الساعة 7:41 مساءً.