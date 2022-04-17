التسجيل في المنصة التعليمية الإلكترونية لتدريب المعلمين.. في 7 خطوات

التسجيل في المنصة التعليمية الإلكترونية لتدريب المعلمين، من أكثر الكلمات بحثا على مؤشر البحث جوجل، وخاصة مع بدء التدريب الخاص بمعلمي اللغة العربية اليوم الأحد 17 أبريل 2022، على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن التسجيل للتدريب على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية لمعلمي الصفوف الأول يكفي حضور دورة تدريبية واحدة فقط في أي من الأيام.

خطوات التسجيل في المنصة التعليمية الإلكترونية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات التسجيل في المنصة التعليمية الالكترونية لتدريب المعلمين (التدريب والتطوير المهني الإلكترونية) وهي كالتالي:-

- الدخول على رابط منصة المنصة التعليمية (التدريب والتطوير المهني الإلكتروني) من خلال متصفح كروم.

- تسجيل الدخول على المنصة التعليمية الإلكترونية.

-إدخال البريد الإلكتروني الموحد للمعلم وكلمة المرور.

- فتح الدورة التدريبية بالضغط على اسم الدورة.

- الضغط على محاضرة البث المباشر.

- تحميل برنامج TEAMS على جهازك، حيث تدار الجلسة من هذا البرنامج.

- الضغط على الانضمام الآن للمشاركة بالمحاضرة.

جدول تدريب معلمي اللغة العربية على منصة التدريب والتطوير المهني

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول التدريب لمعلمي اللغة العربية للصف الأول الابتدائي، على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكترونية وهي كالتالي:-

- يوم 17 أبريل 2022 معلمي جنوب سيناء الإسماعيلية والسويس والغربية والإسكندرية والجيزة.

- يوم 18 أبريل 2022 معلمي محافظات أسوان والقليوبية وأسيوط والشرقية.

- يوم 19أبريل 2022 معلمي محافظات الأقصر ودمياط وقنا والمنوفية والقاهرة.

- يوم 20 أبريل 2022 معلمي محافظات شمال سيناء وبورسعيد ومطروح وكفر الشيخ والمنيا والبحيرة.

- يوم 21 أبريل 2022 معلمي محافظات الفيوم والبحر الأحمر والوادي الجديد وبني سويف وسوهاج والدقهلية.