توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض تدريجي في درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها، عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة، مؤكدة انكسار الموجة الحارة بدءا من غد الإثنين، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

انخفاض درجات الحرارة غدا

وأكدت أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض غدا، ما بين 5: 6 درجات على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، فى حين تنخفض ما بين 8: 9 درجات على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة الطقس يومي الثلاثاء والأربعاء، يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحري، في حين يكون معتدلا على السواحل الشمالية والشرقية والغربية ووسط سيناء، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 18 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.