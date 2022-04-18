إصابة 3 بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بسوهاج

تطورت المشاحنات وخلافات الجيرة بين أفراد عائلتين بمركز البلينا بمحافظة سوهاج إلى مشاجرة أُطلقت فيها الأعيرة النارية، ما تسبب في إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية بسوهاج بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووقوع مصابين بناحية دائرة مركز البلينا، وعلى الفور انتقلت وحدة البحث الجنائي لموقع الحادث.

نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي

وتبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول ضم كلا من كل من «إسماعيل ب ا ع»، 26 عامل، مصاب بطلق ناري بالساق اليسرى، و«محمد ع ح ل»، 17 عاما، عامل، و مصاب بطلق ناري بالفك من الناحية اليسري فتحة دخول، و«علي ح ص ح»، 41 عاما، فيما ضم الطرف الثاني «عكاشة ع ا ع س»، 59 سنة، عامل مصاب بكسر بالذراع الأيسر، وفقا للتقريرالطبي المبدئى لمستشفى سوهاج الجامعى الذى نقل إليها لإسعافه، و«زغلول ح خ ع»، 55 عاما، عامل، وشقيقه «عبد العظيم»، 61 عاما، صاحب سوبر ماركت، وجميعهم من مركز البلينا بمحافظة سوهاج.

خلافات الجيرة وراء الحادث

وضُبط طرفا المشاجرة، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني طبنجه وطلقات نارية، وبحوزة الثالث من الطرف الثاني بندقية آلية وعدد طلقات نارية خاصة بها، وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كان بحوزتهم، ما أدى لحدوث الإصابات المشار إليها بسبب خلافات الجيرة بينهما.