بعد محاصرة «ماريوبول» .. هل يسيطر الدب الروسي على البحر الأسود؟

منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، شهدت مدينة ماريوبول الأوكرانية معارك عنيفة ومحتدمة بين القوات الروسية التي ترغب في السيطرة على المدينة التي تشكّل لها أهمية استراتيجية وعسكرية كبرى، وبين القوات الأوكرانية التي دخلت في دفاع مستميت على المدينة التي تشكّل لها منفذاً وحيداً علي البحر الأسود بعد فقدانها جزيرة القدم التي انضمت إلى روسيا بعد استفتاء شعبي في 2014.

مطالبة القوات الأوكرانية بالاستسلام

وحول آخر تطورات الأوضاع في المدينة على المستوى الميداني، أفادت شبكة «سكاي نيوز» عربية، أنَّ القوات الروسية تمكّنت من حصار عناصر القوات الأوكرانية في جيب ضيق في مصنع الصلب العملاق في ماريوبول، مطالبين إياهم بسرعة إلقاء السلاح، وحتى هذه اللحظة لم يرد أي تقارير عن ردّ فعل القوات الأوكرانية.

وقالت الشبكة في تقرير لها إنَّ صفارات الإنذار دوت في أنحاء البلاد في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، وذكرت قوات الجيش الأوكراني في بيان لها صباح اليوم، إنَّ الضربات الجوية الروسية على المدينة المحاصرة «ماريوبول» استمرت بينما كانت هناك عمليات هجومية بالقرب من الميناء.

في الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ قواتها طهرت المنطقة الحضرية في ماريوبول وبقي جيب صغير فقط من المقاتلين الأوكرانيين في مصنع آزوفستال العملاق للصلب أمس السبت.

وضع كارثي

وأضافت وزارة الدفاع في بيان أنَّه مع الأخذ في الاعتبار الوضع الكارثي في مصنع آزوفستال، فضلاً عن الاسترشاد بمبادئ إنسانية بحتة، فإن القوات الروسية عرضت على مقاتلي الكتائب القومية والمرتزقة الأجانب وقف أي أعمال قتالية وإلقاء السلاح بدءً من الساعة 6 صباحًا بتوقيت موسكو.

وتحاول القوات الروسية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، السيطرة علي مدينة ماريوبول الأوكرانية، وحاصرت المدينة من عدة جهات في ظل دفاع مستميت من قبل القوات الأوكرانية، وفقاً لعدة خبراء عسكريين وأمنيين فإنه في حال سيطرة روسيا على المدينة فإنها سوف تتمكن من التواصل بسهولة مع قواتها في جزيرة القرم عبر بحر آزوف، وكذلك قواتها في جمهوريتي الدونيستك ولوغانسك.

كما أن روسيا سوف تنجح في فرض خناقاً وحصاراً لأوكرانيا بعد عزلها عن بحر آزوف والبحر الأسود الذي يعد منفذًا تجاريًا واقتصاديًا كبيرًا لأوكرانيا، يضم عدد من المصانع الكبرى التي تصدر منتجاتها إلى الخارج عبر ميناء ماريوبول الاستراتيجي.