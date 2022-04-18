عبدالعزيز محمود.. صوت أشهر أغنية رمضانية (فيديو)

«مرحب شهر الصوم»، هي الأغنية التي قدمها عبدالعزيز محمود عام 1966، وتحولت إلى أيقونة رمضانية تعبر في كلماتها عن الابتهاج بحلول الشهر الفضيل والسعادة التي تسيطر على الجميع بحلول الأيام المباركة، لتكون الأشهر بأغاني رمضان وتظل أنغامها تلون الأسابيع الكريمة.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «عبدالعزيز محمود.. مغني الأيقونة الرمضانية مرحب شهر الصوم»، وبالرغم من رحيل صناعها إلا أنَّها ظلت باقية حتى يومنا هذا ويرددها الكبير والصغير.

رحلة أغنية «مرحب شهر الصوم»

تناول التقرير رحلة أشهر أغاني رمضان، إذ أنه في البداية عندما ذهب الشاعر محمد علي أحمد للإذاعة المصرية وذلك لعرض كلمات أغنيته «مرحب شهر الصوم» على مراقب عام الموسيقى وهو الموسيقار محمد حسن الشجاعي، أعجب بها ووافق عليها مبدئيا لحين عرضها على لجنة الاستماع.

وبالفعل، وافقت لجنة الاستماع أيضا على أغنية «مرحب شهر الصوم»، وبعدها رشّح الموسيقار محمد الشجاعي، المطرب عبدالعزيز محمود لغنائها، ثم بدأ العمل على تسجيل الأغنية، إذ خضع لعدد من البروفات في حديقة معهد الموسيقى العربية وبعدها تمّ تسجيلها وطُرحت عبر الإذاعة المصرية عام 1966.

بداية الفنان عبدالعزيز محمود

وكان عبدالعزيز محمود يغني في الأفراح والموالد، حتى سمع صوته مدحت عاصم رئيس قسم الموسيقى والغناء في الإذاعة، فاعتمده وقدّم له أول لحن عام 1937 لينطلق في مسيرة فنية ما بين الغناء والتلحين والتمثيل.

من جهته، قال الإعلامي محمد الشاذلي، إنَّ أغنية «مرحب شهر الصوم»، هي الأغنية الأيقونية المرتبطة بالشهر الفضيل، التي تعدّ من أشهر أغنيات المطرب عبدالعزيز محمود وقدمها للمرة الأولى في الإذاعة عام 1966.