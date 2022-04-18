محافظ قنا يستمع لشكاوى 53 مواطنا.. معاشات وعلاج وفرص عمل وتقنين أراض

واصل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة، استقبال المواطنين بمكاتبهم للاستماع إلى شكواهم وبحث الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي.

تقنين أراض ومعاشات

وقال محافظ قنا، إنه تم استقبل اليوم الاثنين 53 مواطنا من مختلف مراكز المحافظة، وتم الاستماع إلى شكواهم، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش «تكافل وكرامة»، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، وطلبات علاج على نفقة الدولة، والحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.

وأشار المحافظ إلى الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، كما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج للدراسة إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الداودي أنه من واجب المسؤولين السعي نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.

استئناف لقاءات المواطنين

وكان محافظ قنا، استأنف لقاء المواطنين ومع قيادات المحافظة ، بعد توقف 6 أشهر بسبب جارحة كورونا، وقبل انتشار فيروس كورونا كانت اللقاءات جماهيرية في المراكز، وتمكن المحافظ قبل الجارحة من عقد نحو 8 لقاءات جماهيرية كبيرة في المدن بحضور كل المسؤولين لحل المشكلات بشكل فوري وعاجل مع اتخاذ كل القرارات.