حملات لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية بالشرقية

أكد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في تنفيذ الإزالة الفورية لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص، سواء تعدي على أراضي زراعيه أو أملاك دولة وفرض سيادة القانون على الجميع.

حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في ههيا

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة ههيا حمله لإيقاف اعمال مبني مخالف لسقف بدروم بناحية الزرزمون، كما تم إزالة حوائط لدور ثاني علوي بالمدينة بدون ترخيص ، كما تم إزالة سور مُقام بالمخالفة بناحية عزبة السناطي التابعه لقريه العلاقمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وقامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف بتنفيذ حمله إزاله لشده خشبيه لأعمده الدور الثانى علوى بعزبه الملاكه التابعه لأولاد مهنا بالوحدة المحليه أولاد سيف علي مساحه 80 متر وتمت الازاله كليا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.

هذا وقد قامت الوحدة المحليه بغيته والقسم الهندسي للوحدة بحمله لإزالة 3 حالات مخالفة هي: حالة تعد بالبناء عبارة عن منزل مخالف بالدبش الأبيض علي مساحه 100متر بعزبه أبو حماد التابعه للوحدة المحليه غيته، وإزاله غرفة بالدبش الأبيض بقريه أبو سمران علي مساحه 20 مترا، وإزالة سور بالدبش الأبيض بقريه أبو سمران علي مساحه 30 متر طولي، وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

كما أزالت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر قواعد وسمل مخالف بحي النصر داخل الحيز العمراني وتمت الإزالة فورا واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.