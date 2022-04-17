تداول 5427 طن بضائع و351 شاحنة بمواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر اليوم تداول 5427 طن بضائع عامة ومتنوعة و351 شاحنة و63 سيارة ملاكي، ووصول ومغادرة 6 سفن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 493 راكبا بموانيها، بحسب بيان الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

حركة تداول السفن

أفاد بيان الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر اليوم الأحد بأن الهيئة سجلت بموانيها وصول 4 سفن بضائع عامة ومتنوعة، ومغادرة 2 سفن بضائع عامة ومتنوعة، وإجمالي السفن المتراكمة على الأرصفة 11 سفينة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

حركة تداول البضائع بمواني البحر الأحمر

وأشار البيان، أن حركة الصادرات شهدت تداول 1415 طن بضائع عامة ومتنوعة و80 شاحنة، وحركة الواردات تداول 3012 طن بضائع عامة ومتنوعة 413 شاحنة و63 ملاكي.

كما استقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدن اكسبريس 86 شاحنة محملة 1703 أطنان بضائع عامة ومتنوعة و61 شاحنة فارغة و62 ملاكي، والسفينة الحرية 57 شاحنة محملة 829 طن بضائع عامة ومتنوعة و9 شاحنة فارغة .

واستقبل ميناء نويبع السفينة سيناء والسفينة عمان ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 20 شاحنة بحمولة 230 طن بضائع عامة و250 طن بضائع عامة ترانزيت إلى ليبيا و55 شاحنة فارغة و1 ملاكي وتصدير 63 شاحنة بحمولة 1415 طن بضائع عامة.