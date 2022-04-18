التعليم توجه المديريات بمراجعة موقف استلام ملفات الطلاب بعد دفع المصروفات

وجّه صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بوزارة التربية والتعليم، خطاباً هاما وعاجلا للمديريات التعليمية، بشأن الكتاب الدوري الخاص بموافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على سداد المصروفات الدراسية للصفوف الأولى مع قبول الملفات الخاصة بالطلاب، وربط سداد المصروفات بقبول ملفات الطلاب ويكون إيصال السداد ضمن مسوغات قبول الملف.

رصد بعض المدارس لم تنفذ تعليمات ربط المصروفات بقبول ملفات الصفوف الأولي

وقال صندوق دعم المشروعات في خطابه المرسل للمديريات التعليمية، إنه في ضوء أعداد الصندوق تقرير بما تم تنفيذه للعرض على السلطة المختصة بشأن تحصيل مصروفات الصفوف الأولي كونه الجهة المسئولة عن التحصيل، ونظراً لما تبين خلال المراجعة من عدم التزام بعض المدارس بتنفيذ تعليمات السلطة المختصة في هذا الشأن وقبولهم الملفات الخاصة بالطلاب دون سداد المصروفات المدرسية بالمخالفة للتعليمات الصادرة.

مراجعة موقف استلام ملفات الطلاب دون مصروفات

وطالب صندوق دعم المشروعات في خطابة المرسل، المختصين الماليين بالمديريات التعليمية بمراجعة موقف استلام ملفات الطلاب «الصفوف الأولي»، بدون دفع المصروفات الدراسية لجميع المراحل من قبل المسئولين عن ذلك وموافاتنا بما تم اتخاذه مع المخالفين وكذلك إجراءات التحصيل للعرض علي السلطة المختصة في هذا الشأن.

وفي سياق أخر، أدي طلاب الصف الأول الثانوي اليوم الإثنين، بجميع المدارس الثانوية علي مستوي الجمهورية الاختبارات التدريبية، في مادة الفلسفة، على استخدام التابلت لتطوير المنظومة التعليمية وحرصًا على مصلحة الطلاب.

كما أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي المهام الأدائية للفصل الدراسي الثاني 2022، بداية من اليوم الإثنين 18 أبريل وحتى الأربعاء 20 أبريل، ويكون زمن أداء المهمة حصتين، ويقوم الموجه الأول باختيار مهمة أدائية واحدة لكل مدرسة «كلٌ في تخصصه».