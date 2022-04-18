توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. انخفاض جديد في درجات الحرارة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة ببدء الانخفاض في درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية ما بين 8 - 9 درجات.

ويسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل على وسط سيناء والسواحل الشمالية والشرقية والغربية.

وبالنسبة لحالة الطقس يومي الأربعاء والخميس، فيسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، الشرقية والغربية ووسط سيناء، مائل للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 19 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 20 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 21 أبريل

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 17.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.