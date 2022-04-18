تراجع أسعار الأسماك 7 جنيهات قبل عيد الفطر.. والشعبة توضح السبب

أعلن سوق العبور عن قائمة بأسعار المأكولات البحرية اليوم الإثنين 18- 4- 2022 وحصلت «الوطن» على نسخة منها، حيث تراجعت الأسعار اليوم بقيمة تتراوح ما بين 3 و7 جنيهات فى الكيلو الواحد.

وقال عبده عثمان نائب رئيس شعبة الأسماك بغرفة القاهرة، إن هناك انتعاشة في مبيعات المأكولات البحرية، حيث يفضل المصريون خاصة نهاية شهر رمضان وحتى الاحتفال بعيد الفطر المبارك، تناول الأسماك بأنواعها، مشيرًا إلى أن تجار الأسماك ينتظرون شم النسيم وعيد الفطر وأعياد المسيحيين، لزيادة المبيعات.

انتعاش مبيعات الأسماك بعد ركود طوال الشتاء

وشهدت حركة بيع وشراء السمك ركودًا كبيرًا خلال فصل الشتاء، خاصة شهر «طوبة» بسبب صعوبة استخراج السمك من المياه في ذلك الموسم، ويزيد الإقبال على شراء السمك باعتباره اللحم الأبيض الأرخص ثمنا، مما يجعله في متناول الأسرة البسيطة.

أسعار الأسماك

وتأتي أسعار الأسماك في الأسواق، كالتالي:

- سعر كيلو البلطي رقم 1 تراوح ما بين 40 و42 جنيهًا.

- سعر البلطي رقم 2 تراوح ما بين 25 و35 جنيهًا.

- سعر الفلية البلطي يتراوح ما بين 30 و130 جنيهًا.

- سعر قشر بياض تراوح من 90 و110 جنيهات للكيلو.

- بياض أملس 1 (بلدي) يباع بسعر تراوح ما بين 90 و110 جنيهات للكيلو.

- سعر البوري 1 تراوح ما بين 75 و85 جنيهًا.

- سعر البورى رقم 2 يباع بسعر تراوح ما بين 40 و50 جنيها.

- الجمبري الجامبو يباع بسعر تراوح ما بين 400 و470 جنيهًا.

- الجمبري المجمد يباع بسعر 90 و170 جنيهًا للكيلو.

- مازليا - كشر تباع بسعر تراوح ما بين 70 و80 جنيها.

- كابوريا تباع بسعر تراوح ما بين 30 و120 جنيها.

- بربون مجمد يباع سعر يتراوح ما بين 20و30 جنيها.

- موزة تباع بسعر 50 و60 جنيها.

- قاروص - لوت يباع بسعر 60 و140 جنيها.

- ماكريل مجمد يباع بسعر 25 و30 جنيها.