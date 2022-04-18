جدول الامتحان التجريبي للصفوف الأول والثاني الثانوي العام 2022

بدأ طلاب «أولي ثانوي»، اليوم الإثنين، التدريب علي استخدام التابلت طبقاً لجدول الامتحان التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي 2022، الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لتدريب الطلاب علي الامتحانات الالكترونية باستخدام التابلت، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم لتطوير المنظومة التعليمية.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الامتحانات التدريبية علي استخدام التابلت لطلاب الصفين الأول والثانوي الثانوي، تستهدف التعرف على المنصة الامتحانية وشكل الأسئلة.

وكان وزير التربية والتعليم كتب علي صفحته الشخصية بموقع التوصل الاجتماع فيس بوك، أن الامتحانات التدريبية لها علاقة مباشرة بالامتحانات القادمة هذا العام والأعوام المقبلة، وهام جداً للطلاب للتعرف علي الامتحانات وشكل الأسئلة.

جدول الامتحان التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي 2022

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية جدول الامتحان التجريبي للصف الأول والثاني الثانوي 2022 للتدريب على استخدام التابلت وهي كالتالي:

- يوم الأحد 17 أبريل 2022 امتحان مادة الفلسفة للصف الأول الثانوي.

- يوم الإثنين 18 أبريل 2022 امتحان مادة رياضيات «علمي- أدبي» للصف الثاني الثانوي.

- يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 امتحان مادة الأحياء للصف الأول الثانوي.

- يوم الخميس 21 أبريل 2022 امتحان مادة أحياء علمي وجغرافيا أدبي للصف الثاني الثانوي

امتحانات أولي وتانية ثانوي في كل ما درسه الطالب في الشهر الأول

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تفاصيل امتحانات الصف الأول والثاني التدريبية وهي كالتالي:-

يتم عقد التدريب داخل المدرسة ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

-المديريات المسئولة عن وضع خطة التدريب بالمدارس بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

- استخدام أي إنترنت متاح شرائح البيانات المرسلة للطلاب في حالة عدم وجود أنترنت بالمدارس الحكومية والخاصة .

- أسئلة الامتحان في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني.

- تتضمن الأسئلة المقالية والموضوعية.

- تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات قبل دخول الامتحان.

- توفر القلم مع التابلت للإجابة على الأسئلة المالية.