والد ضحية الغدر في المنوفية يكشف تفاصيل الواقعة: «اتقتل بسبب 5 جنيه»

كشف أيمن الرجبي، والد الشاب سامي الذي توفي على يد صديقه في مدينة تلا بمحافظة المنوفية، والمعروف إعلاميًا بإسم «ضحية الغدر»، تفاصيل وفاة ابنه، موضحًا أن مشاجرة حدثت بين الطرفين قبل واقعة القتل وأصيب فيها كلا منهما معبرًا بقوله: «أثناء اعتداء المتهم على ابني أصيب في وجهه بجرح قطعي».

والد ضحية الغدر يكشف التفاصيل

وأضاف والد «سامي»، ضحية الغدر بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن المشاجرة الأولى حدثت بعد طلب المتهم «م.أ» من نجله 5 جنيهات بدون سبب وبطريقة سيئة، فرفض «سامي» إعطائه أي شئ، فتطور الأمر وقام المتهم بالاعتداء عليه بآلة حادة ما تسبب في إصابته بـ20 غرزة.

خلافات سابقة بين الطرفين

وأوضح والد المجني عليه، أن لحظة وفاة نجله وثقتها كاميرات المراقبة في محيط الواقعة في مدينة تلا، مؤكدًا أن المتهم قام بتوجيه طعنتين نافذتين له، ما أدى إلى وفاته في الحال، مطالبًا بالقصاص العادل من المتهم قائلًا: «الله يرحمه مات في عز شبابه.. ربنا يصبرنا على فراقه».

تعود تفاصيل الواقعة، إلى استقبال مستشفى تلا المركزي جثة شاب يدعى سامي أيمن، 20 سنة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة لمعرفة ملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة، وسؤال الشهود وأسرة المجني عليه، ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

وكان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمقتل شاب على يد صديقه بسبب خلافات مالية بينهم.