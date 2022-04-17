مصرع أب واثنين من أبنائه أسفل منزل في المنوفية

لقي أب واثنين من أبنائه مصرعهم، أسفل أحد المنازل في قرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وانتقلت قوات أمنية إلى مكان الواقعة لمعرفة ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، كما تم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثامين إلى المشرحة ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

مصدر أمني يكشف التفاصيل

وأكد مصدر أمني، أن المعلومات الأولية تشير إلى وفاة الثلاثة بالاختناق داخل خزان أرضي، موضحًا أن المتوفين هم، الأب «ح.س»، 55 سنة، والابن الأول «م.ح»، 31 سنة، والثاني «ي.ح»، 25 سنة، وجرى التحفظ على الجثامين ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار أمني

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بمصرع أب واثنين من أبنائه أسفل أحد المنازل في قرية ساقية المنقدي التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، وجرى تحرير المحضر الخاص بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها في الواقعة.