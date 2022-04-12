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تشييع جثمان طفل سقط عليه لوح خشبي من مبنى تابع لـ«المنوفية الجامعي»

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إبراهيم الديهي
01:01 م | الثلاثاء 12 أبريل 2022
جثة

جثة

شيع  فجر اليوم أهالي قرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف بمحافظ المنوفية جثمان الطفل ضحية سقوط اللوح الخشبي، بمبنى تحت الإنشاء تابع لمستشفى جامعة المنوفية، وسط حالة من الحزن بين المشيعين، مطالبين بالكشف عن المتسبب في الإهمال وتقديمه للمحاكمة جراء فعلته.

كانت نيابة مركز منوف قررت التصريح بدفن جثمان الطفل، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مصرع طفل المنوفية

كشف مصدر أمني تفاصيل واقعة مصرع طفل وإصابة ابن عمه ليلة أمس بقرية منشأة سلطان التابعة لمركز منوف، بمحافظة المنوفية، حيث توفي الطفل وإصيب الأخر نتيجة سقوط لوح خشبي من مبنى تحت الانشاء تابع لمستشفى جامعة المنوفية بالقرية وتم نقلهما إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم لمحاولة تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وأشار المصدر الأمني إلى توجيه أسرتي الطفلين الاتهامات لسائق ونش بالتسبب في نتيجة سقوط اللوح الخشبي على الطفلين ما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الثاني عن طريق الخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الاتهامات وسؤال شهود العيان المتواجدين أثناء الحادث.

بلاغ بمصرع طفل

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد تلقي مركز منوف، بلاغا بوفاة الطفل إ، م، ا" 8 سنوات وإصابة إبن عمه " أ، س، ا" 8 سنوات، وبسؤال والدي الضحايا، وجها الاتهام لـ " ر، ع، ا" 38 عام سائق ونش يعمل في مبنى تحت الانشاء تابع لمستشفى جامعة المنوفية بالقرية.

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