السيطرة على مشاجرة انتهت بإشعال النار في محل ببولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص، وأسفرت المشاجرة عن اشتعال حريق بمحل تجاري نتيجة إلقاء ألعاب نارية عليه، وتمكن رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور من القبض على طرفي المشاجرة.

بلاغ بنشوب مشاجرة بين عدة أشخاص

ورد بلاغ إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بشارع همفرس، وعلى الفور انتقل المقدم محمد طبلية رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، وقوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أن مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص دارت أحداثها بالشارع، وخلالها استخدم بعضهم ألعابًا نارية في التشاجر، مما أسفر عن اشتعال حريق بمحل تجاري.

رجال الحماية المدنية سيطروا على الحريق

وتمكن رجال المباحث من القبض على طرفي المشاجرة، وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وأحيل المتهمين إلى النيابة التي قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.