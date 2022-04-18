مصرع شاب في مشاجرة بالشوم بين عائلتين بالغربية.. «طوبة جات في رأسه»

قررت نيابة مركز طنطا، ندب الطب الشرعي لتشريح جثة شاب في العقد الثالث من عمره، بعدما لقي مصرعه في مشاجرة بالشوم والعصا والحجارة بين عائلتين بقرية دفرة التابعة لمركز طنطا، وذلك لمعرفة أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة.

خلافات سابقة

وكشف شهود عيان من الأهالي، أن القرية شهدت ليلة أمس مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات سابقة بينهما، وتجددت أمس، وحدث مشادات كلامية بين طرفين أحدهما من عائلة العرب، وتطورت إلى مشاجرة بالشوم والعصا والرشق بالحجارة، ما أسفر عن إصابة البعض ووفاة شاب يدعى إبراهيم عنتر، في العقد الثالث من عمره، إثر إصابته بحجارة في الرأس، ما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله إلى مستشفى طنطا الجامعي.

أمن الغربية يتلقى إخطارا بالواقعة

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد حماد مدير إدارة شرطة النجدة بالغربية، يفيد نشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية دفرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة طنطا، وتبين حدوث مشاجرة بين عائلتين في القرية، بالشوم والعصا والحجارة، بدأت بسبب مشادات كلامية بين الطرفين وتطورت إلى مشاجرة، وذلك بسبب خلافات سابقة.

وأسفرت المشاجرة عن مصرع شاب يدعى إبراهيم عنتر، من أهالي القرية، إثر إصابته بحجارة في الرأس، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى، وضبط طرفي المشاجرة، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.