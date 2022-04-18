حالة الطقس غدا الثلاثاء 18-4-2022 في مصر.. توقعات بسقوط أمطار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء طقس غائم جزئيا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة، على محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبري، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، والسواحل الشرقية والغربية.

حالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، إذ يكون مشمسا خلال ساعات النهار على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ويستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية، كما يسود طقس مائل للحرارة، على القاهرة الكبري والوجه البحري، ومعتدل الحرارة على السواحل الشرقية والغربية، وحار على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد.

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها قبل قليل، إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشرقية والغربية للبلاد ووسط وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

القاهرة 28 16

الإسكندرية 22 15

وادي النطرون 26 16

طنطا 27 16

شبين الكوم 27 16

دمنهور 26 17

بلطيم 21 15

مطروح 21 15

السلوم 21 15

سيوة 23 14

بورسعيد 23 16

دمياط 24 15

الزقازيق 27 16

المنصورة 28 17

الإسماعيلية 29 17

السويس 30 17

العريش 22 16

رفح 22 15

رأس سدر 25 16

نخل 26 16

نويبع 30 20

طابا 27 20

كاترين 25 15

الطور 29 20

شرم الشيخ 31 21

الغردقة 30 20

مرسى علم 31 20

الفيوم 29 17

بني سويف 29 16

المنيا 30 15

أسيوط 30 16

سوهاج 32 23

قنا 33 22

الأقصر 32 21

أسوان35 20

إدفو 34 21

أبو سمبل 36 20

الوادي الجديد 34 19

شلاتين 34 17

ابو رماد 35 16

حلايب 36 17

رأس حدربة 36 16