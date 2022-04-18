فصل التيار الكهربائي عن منازل مقامة على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة وتقنين أوضاع المخالفين، وتطبيق القانون بقوة وحسم على الجميع.

تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون

وأشار محافظ الشرقية الي أنه تم تشكيل لجان من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وإدارة أملاك الدولة بالمحافظة، لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة طبقا للقانون، وكذلك المتقاعسين عن دفع جدية تقنين أوضاعهم المخالفة.

توفيق الأوضاع المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز الحسينية بالتنسيق مع إدارتي المتابعة الميدانية وإدارة أملاك الدولة المحافظة، بالمرور علي المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة والمتقاعس أصحابها عن المضي قدما نحو إجراءات التقنين وتوفيق الأوضاع المخالفة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، لاتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم

ومن جانبه أوضح المهندس سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية، أن أعمال اللجنة أسفرت عن فصل التيار الكهربي عن 4 منازل بعزبة السماكين الجديدة التابعة لوحدة القاصين بالمركز، وكذلك فصل التيار الكهربي عن أحد المنازل بعزبة الشروقي، وتم التنبيه علي صاحب ارض زراعية بالتوجه لإدارة أملاك الدولة للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة وتوفيق أوضاعه.

وكان محافظ الشرقية أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بتشكيل لجان للمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها أملاك دولة وسوف تباع بالمزاد العلني وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.