تحديث عاجل من «الأوقاف» بشأن ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر

أعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام بإذن الله تعالى في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها.

ضوابط صلاة العيد

وحدثت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة عيد الفطر كالتالي:

1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

2. فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

3. أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

4. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.