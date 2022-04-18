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تحديث عاجل من «الأوقاف» بشأن ضوابط إقامة صلاة عيد الفطر

كتب:

إسراء سليمان
03:44 م | الإثنين 18 أبريل 2022
صلاة العيد

صلاة العيد

أعلنت وزارة الأوقاف أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام بإذن الله تعالى في المساجد الكبرى والجامعة التي تقام بها صلاة الجمعة، ولا مجال لإقامتها بالساحات العامة هذا العام، وذلك لإمكانية تطبيق إجراءات التباعد في المساجد دون الساحات المفتوحة التي يصعب تطبيق إجراءات التباعد بها، أو التحكم في تدافع الناس عليها.

ضوابط صلاة العيد

وحدثت وزارة الأوقاف ضوابط صلاة عيد الفطر كالتالي:

1. الالتزام بالكمامة وإجراءات التباعد.

2. فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأكثر وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

3. أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

4. السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام.

 

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.