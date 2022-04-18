مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 17 رمضان بسوهاج

تحدد مواقيت الصلاة وفقا للتوقيت المحلي بكل محافظة، ولحساب طول الظل وتعامد الشمس على مدار اليوم، ووفقا للهيئة العامة المصرية للمساحة، فأن موعد أذان الفجر اليوم 17 رمضان بمحافظة سوهاج، يرفع في تمام الساعة 3 و59 دقيقة صباحا، بينما موعد السحور فى تمام الساعة 1 و39 دقيقة صباحا، وموعد الإمساك فى تمام الساعة 3 و39 دقيقة صباحا.

وتعرض «الوطن»، خدمة مواقيت الصلاة بمحافظة سوهاج اليوم الاثنين 17 رمضان.

مواقيت الصلاة اليوم 15 رمضان في محافظة سوهاج

- موعد صلاة الفجر الساعة 3:59 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:28 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:53 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:24 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:19 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:37 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:39 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:39 صباحا.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم 17 رمضان بمركز جرجا

مواقيت الصلاة اليوم 15 رمضان بمدينة جرجا

موعد صلاة الفجر الساعة3:59 صباحًا.

- موعد الشروق الساعة 5:26 صباحًا.

- أذان الظهر الساعة 11:52 صباحًا.

- موعد صلاة العَصر الساعة 3:23 مساءً.

- موعد صلاة المَغرب الساعة 6:18 مساءً.

- موعد صلاة العِشاء في الساعة 7:36 مساءً

- موعد الإمساك صباحا في الساعة 3:39 صباحا.

- موعد السحور في الساعة 1:39 صباحا.