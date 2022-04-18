توجيه هام من المديريات التعليمية بشأن تقييمات الصفوف الأولى

أصدرت المديريات التعليمية خطابا هاما للإدارات التعليمية، بشأن تقييمات طلاب الصفوف الأولى قبل امتحانات الفصل الدراسي التاني، واستعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021/2022 للصفوف التعليمية الأخرى.

وطالبت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، بمراجعة التقويمات المنخفضة للطلاب، وإخطار إدارة المرحلة تشكيل لجنة لمراجعة التقويمات قبل بدء الامتحانات.

تحليل تقويمات الصفوف الأولى

كما وجهت المديريات التعليمية، الإدارات بمراجعة عملية تقويمات طلاب الصفوف الأولى ومطابقتها للمواصفات، وتحليل التقويمات للوقوف على أسباب الضعف لدى الطلاب لوضع الحالة وقائية لهم.

وترصد بوابة الوطن خلال السطور التالية استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، وهي:

- متابعة معدلات الكنترول لكل مدرسة وفق القواعد، والتاكد من انتهاء جميع الطلاب من الامتحانات العملية والأنشطة.

تأمين حجرة الأسئلة والكنترول

- التاكد من متابعة تأمين حجرة الأسئلة وحجرة الكنترول، ومناسبة مكان الحجرتين.

- متابعة مدى كفاية الأثاث وصلاحيته، وتوافر أجهزة الإطفاء وتوزيعها على اللجان بالشكل المثالي.

- متابعة ملائمة اللجان من حيث السعة والنظافة والإضاءة واستغلال الفراغات والالتزام بتعليمات الامتحان.

- متابعة قيام جميع أعضاء اللجنة بالتوقيع علي تعليمات امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافظة القاهرة

- امتحانات رابعة ابتدائي وما يعادلها من الأحد 8 مايو إلى 12 مايو.

- امتحانات النقل للتعليم الفني الثلاثاء 10 مايو إلى الخميس 26 مايو.

- امتحانات الصف الخامس والسادس الابتدائي وما يعادلها السبت 14 مايو إلى الأربعاء 18 مايو.

- امتحانات الصف الثاني الإعدادي العام والرياضي السبت 14 مايو إلى الخميس 19 مايو.

- امتحانات الإعدادية العامة/ الرياضيات/ صم مكفوفين السبت 21 مايو إلى 26 مايو.

- الإعدادية المهنية من السبت 21 مايو إلى الخميس 26 مايو.