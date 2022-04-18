إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة «تمناية» و«توكتوك» بأبو المطامير

أصيب 3 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين مركبة «توكتوك» وسيارة «تمناية»، على طريق قرية «جناكليس»، التابعة لمركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بحادث تصادم

تلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم بين مركبة «توكتوك» وسيارة «تمناية» بقرية «جناكليس»، التابعة لذات المركز، وتم تحرير المحضر اللازم.

تحديد هوية المصابين في الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من «يحيى هـ. س.»، 24 سنة، باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الساق اليمنى، و«منى ج. م.»، 40 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الذراع اليسرى، و«شهد ش. س.»، 17 سنة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الحوض ونزيف في البطن.

نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير العام، لتلقي العلاج اللازم، وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي بدأت بمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.

وشهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي، بنطاق مركز دمنهور، في وقت سابق، حادث تصادم بين سيارتين، مما أدى إلى إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الفحوصات الطبية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة.