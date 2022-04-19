موعد السحور وأذان الفجر اليوم الثلاثاء في محافظة بورسعيد

يبحث رواد التواصل الاجتماعي عن موعد السحور أذان الفجر اليوم الثلاثاء في محافظة بورسعيد والذي يتزامن مع اليوم 18 من شهر رمضان الكريم، ويبدأ المواطنون 14 ساعة صيام عن الطعام حتى المغرب.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم فى محافظة بورسعيد

أظهرت إمساكية شهر رمضان مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر فى محافظة بورسعيد وعدد ساعات الصيام.

وتقدم «الوطن» خدمة مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر الفجر فى محافظة بورسعيد ضمن الخدمات التى تحرص أن تقدمها الجريدة لقرائها.

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك وموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد السحور أذان الفجر فى محافظة بورسعيد لاستقبال يوم جديد من أيام الشهر الكريم والتى ستبدأ خلال ساعات معدودة بعد أن ترفع أصوات الأذان في مختلف مساجد وزوايا «مساجد صغيرة أسفل المنازل» محافظة بورسعيد.

موعد السحور الواحدة صباحا وأذان الفجر اليوم

حسب إمساكية مواقيت الصلاة وموعد السحور وأذان الفجر في محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، اليوم الثلاثاء، فإن موعد السحور يبدأ من الساعة 1 صباحا حتى موعد الإمساك الساعة 03:35 صباحا، وصلاة الفجر الساعة 3.47 مساء.

إمساكية مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى محافظة بورسعيد

كما أن إمساكية مواقيت الصلاة هي كالتالي:

- أذان صلاة الفجر الساعة 3.47 صباحا.

- الشروق الساعة 2.20 صباحا.

- أذان صلاة الظهر11.50 الساعة صباحا.

- أذان صلاة العصر 3.27 الساعة مساء.

- صلاة المغرب الساعة 6.21 مساء.

- صلاة العشاء الساعة 7.44 مساء.

ساعات الصوم في محافظة بورسعيد

وتشهد مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في محافظة بورسعيد وصول ساعات الصوم خلال أيام شهر رمضان المبارك عام 1443، اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2022 إلى 14 ساعة و22 دقيقة، حيث إن موعد الإمساك 3:35 صباحا، وموعد الإفطار 6:21 مساء.

وكانت مديرية الأوقاف ببورسعيد حددت عددا من الإجراءات الاحترازية والتعقيم اليومي للمساجد ودورات المياه مع التشديد على التباعد الاجتماعي بين المصلين طبقا لتعليمات وزارة الأوقاف بتحديد درس العصر 10 دقائق والتراويح 7 دقائق فى المساجد التى حددتها وزارة الأوقاف ببورسعيد مع التزام كل إمام بالمسجد بإقامة الشعائر وتكليفه بالتراويح، مع التأكيد على منع استعمال مكبرات الصوت الخارجية إلا في الأذان وخطبة الجمعة.