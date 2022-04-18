يهتم الكثيرون بالدخول على محركات البحث لمعرفة موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأثنين بمحافظة القليوبية 17 رمضان، وذلك استعدادا للتوقف عن تناول الطعام وبدء يوم صيام جديد في الشهر الفضيل.

وتحرص جريدة «الوطن» على نشر موعد السحور وأذان الفجر اليوم الأثنين في محافظة القليوبية والمحافظات الأخرى، 17 رمضان، وذلك بحسب إمساكية شهر رمضان وموقع الهيئة المصرية العامة للمساحة.

موعد السحور وأذان الفجر اليوم الإثنين في محافظة القليوبية

وبحسب إمساكية رمضان في القليوبية، فإن عدد ساعات الصوم في اليوم 17 رمضان تصل إلى 14 ساعة و51 دقيقة، وموعد السحور يبدأ من الساعة 12:30 صباحا حتى موعد الإمساك الساعة 03:34 صباحا، ويؤذن لصلاة الفجر الساعة 03:53 صباحا، وتشرق شمس يوم الأثنين الساعة 05:25 صباحا.

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في محافظة القليوبية

وتتحدد مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 17 رمضان في محافظة القليوبية وفق إمساكية الشهر الكريم كالتالي:

صلاة الفجر الساعة 03:53 صباحا

الشروق الساعة 05:25 صباحا

أذان الظهر الساعة 11:55 صباحا

أذان العصر الساعة 03:30 مساء

أذان المغرب الساعة 06:24 مساء

أذان العشاء الساعة 07:47 مساء، وبعدها يؤدي المسلمون صلاة العشاء ثم صلاة التراويح، حيث تشهد المساجد على مستوى القليوبية توافد الآلاف من المصلين لأداء القيام وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحددت مديرية أوقاف القليوبية في بيان لها، أن مدة صلاة التراويح نصف ساعة، على أن يتخللها درس موعظة ما بين الـ4 ركعات الأولى والثانية لمدة 5 دقائق، وأن تكون الصلوات خفيفة على المصلين لمراعاة كبار السن والمرضى تطبيقا للسنة النبوية بالتخفيف على المصلين.