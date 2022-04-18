عاجل.. ضبط مدعي النبوة بالإسماعيلية.. والأمن يكشف ملابسات الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما جرى تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك»، بشأن تجول شخص بحصان في أحد شوارع محافظة الإسماعيلية ويدعي النبوة.

ضبط شخص يدعي النبوة

جرى تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وله معلومات جنائية، ويمتلك حصانين يأجرهما للصبية بالمتنزهات والحدائق العامة، وأنه من مدمني المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.