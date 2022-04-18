محمود حجازي يخضع لعملية جراحية بسبب خلع في الكتف

أعلن الفنان محمود حجازي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعه لعملية جراحية اليوم بسبب خلع كتفه.

محمود حجازي يكشف أسباب خلع كتفه

وكتب حجازي: «الحمد لله عملت عملية النهاردة كان التوقيت صعب جدا عشان كان بقالي 5 أيام كتفي مخلوع وأنا بصور به ومعنديش إجازة ولسه بصور بس الحمد لله على كل شيء».

وأضاف: «العملية نجحت وهخرج النهاردة وهكمل تاني تصوير من بكره إن شاء الله للانتهاء من الأعمال الرمضانية، ويا رب شغلي السنة دي يكون عاجبكوا، شكرا أستاذ دكتور محمد طه الشيوي».

مشاركة محمود حجازي في مسلسل «يوتيرن»

ويشارك الفنان محمود حجازي في مسلسل «يوتيرن»، الذي يعرض خلال السباق الرمضاني الحالي، بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، أيمن القيسوني، توفيق عبد الحميد، عصام السقا، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حافظ، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل حول تخلى يارا التي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام حجاج عن حياتها المهنية التي كانت تحلم بها «ضابط ملاحة» من أجل زوجها يوسف، بينما يتسبب خالد في حادث يأخذ يارا إلى مسار محفوف بالمخاطر.

نجاح محمود حجازي في مسلسل «ملف سري»

وتفاعل الجمهور مع مشاهد محمود حجازي في مسلسل «ملف سري»، الذي تدور أحداثه حول دفاع قاضٍ كبير عن تحقيق العدالة، والقضاء على رجال الأعمال الفاسدين.