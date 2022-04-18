مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 17.. علاء يخضع لأغرب مقابلة عمل

شهدت أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 17، عددا من المواقف الكوميدية؛ ومنها خضوع علاء لمقابلة عمل في شركة يوسف حتى يعود للعمل مرة أخرى.

علاء يخضع لمقابلة عمل

بعد اكتشاف المهندس يوسف خدعة علاء، الذي ادعى أنه يعاني من مرض خطير في حلقة أمس للحصول على إجازة، يقوم برفده من العمل، وحتى يعود لوظيفته مرة أخرى عليه الخضوع لمقابلة عمل مع زوجته لبنى، خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 17.

تبدأ المقابلة الشخصية للوظيفة في إطار كوميدي، حيث تدعي لبنى أنها لا تعرفه، وتبدأ في سؤاله عن سبب رغبته في الانضمام للشركة، ولماذا ترك العمل سابقًا؟ وأين يرى نفسه خلال الفترة المقبلة، ويرد عليها علاء بسخرية.

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 17.. يوسف يسأل لبنى عن المتقدمين للوظيفة

يدخل يوسف خلال مقابلة العمل، ويسأل لبنى عن المتقدمين للعمل، وهل هم جيدون أم مثل المهندس الفاشل الذي تم رفده في إشارة لعلاء، ويطلب منها الذهاب لمكتبه بعد انتهاء المقابلات.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

ويُعرض مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 17، على شاشة قناة الحياة ومنصة Watch It الإلكترونية في تمام الساعة 6:20 مساءً، والإعادة الساعة 1 صباحًا، أما الإعادة الأخيرة فتكون في العاشرة صباح اليوم التالي.

والمسلسل من بطولة هشام جمال، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، وليلى زاهر، ودنيا ماهر، ومحمد أوتاكا، وطه دسوقى، ومي دياب.