الداخلية: حملات موسعة لضبط المتسولين على مستوى الجمهورية قبل الأعياد

أعلنت وزارة الداخلية شن حملات مكثفة لملاحقة وضبط المتسولين على مستوى الجمهورية، للتصدى لظاهرة التسول التي تنشط في الأعياد والمناسبات الدينية.

وقالت الوزارة إنه في إطار احتراف البعض التسول واستجداء المارة بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية بغرض تحقيق ربح مادي، تواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لمواجهة تلك الظاهرة.

ضبط 2267 حالة في شهر واحد

وقد أسفرت جهود وزارة الداخلية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال الآونة الأخيرة، كان منها 2267 حالة في شهر واحد، ومؤخرا شنت الأجهزة الأمنية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الفترة من ديسمبر 2021 حتى يناير 2022، عن ضبط 2267 قضية تسول، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

القانون وجريمة التسول

وتنشط جريمة التسول في الأعياد الرسمية والمناسبات الدينية، وهو ما دعا وزارة الداخلية لشن حملات مكثفة، للتصدى لتلك الظاهرة، وتطبيق القانون الذي ينص على معاقبة مرتكب تلك الجريمة بالحبس مدة لا تجاوز شهرين لكل شخص صحيح البنية ذكرا أو أنثى يبلغ 15 عاما أو أكثر، ضُبط متسولا في الطريق العام، أو أمام إحدى المحال العمومية، وتظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء، ويسري القانون المذكور على كل من وجد متسولا ولم يبلغ 18 سنة كاملة.

إحداث العاهة

كما نصت المادة الثانية من قانون مكافحة التسول على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، كل شخص غير صحيح البنية، وجد متسولا فى مدينة بها ملاجئ كان التحاقه بها ممكنا، وجاءت المواد 3، و4، و5 من القانون لتنص على أنه: «كل من يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو أي وسيلة غش بغرض كسب تعاطف الجمهور والتسول ولا يستطيع إثبات مصدرها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 شهور».