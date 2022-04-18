«لو بتدور على شغل في بنك» وظائف متاحة بالتجاري الدولي والإسكندرية.. اعرف الشروط

كشف كل من البنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، عن حاجة كل منهما لوظائف شاغرة، مطالبان بتوافر مجموعة من الشروط، فضلا عن القيام بعدد من المهام، نوهت بها كل مؤسسة مالية، ترصدها «الوطن» على النحو التالي، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية المتعلقة بحركة الوظائف .

وظائف البنك التجاري الدولي CIB

وفقا للموقع الرسمي للبنك التجاري، فإنه في حاجة لـ وظائف كالتالي:

وظيفة مسؤول البريد الإلكتروني

- درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- للمسؤول: خبرة لا تقل عن 1 - 3 سنوات في دور إدارة بريد إلكتروني مخصص.

- للمسؤول الأول: خبرة لا تقل عن 4 - 5 سنوات في دور إداري مخصص للبريد الإلكتروني.

- معرفة ممتازة بمنتجات وتقنيات البريد الإلكتروني.

- المعرفة في CommVault أو حلول أرشفة البريد الإلكتروني الأخرى ميزة إضافية.

- معرفة HCL Lotus Domino ميزة إضافية.

شهادة إدارة البريد الإلكتروني من Microsoft.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

وظيفة كبير مهندسين

- درجة البكالوريوس في الاتصالات/ هندسة الحاسوب.

- للمهندس: خبرة لا تقل عن 0-2 سنوات في شبكات البيانات، مهندس أول.

- لكبار المهندسين: خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في شبكات البيانات.

- معرفة جيدة في مجال الشبكات، ويفضل منتجات وتقنيات CISCO.

- قابلية تطوير الشبكة.

- تقنيات أمان الشبكة (التشفير ، نقطة 1x).

- الشهادة الاحترافية لشبكة مركز البيانات أو CCNP هي شهادة إضافية، CCNP ENSLD ،CCNP ENAUI.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات الاتصال والعرض جيدة.

- التعامل مع الحادث.

- مراقبة البنية التحتية.

وظائف بنك الإسكندرية

ووفقا بنك الإسكندرية عبر حسابه الخاص على موقع «لينكد إن» فإنه في حاجة لهذة الوظائف التالية:

وظيفة مسؤول إدارة الأداء وتنمية المواهب الجماعية

- تتطلب الوظيفة من 4 إلى 6 سنوات من الخبرة المصرفية ذات الصلة بالموارد البشرية وفي عمليات وأدوات إدارة أداء الموظفين.

- يملك القدرة على القيادة والعمل في فريق متكامل.

- لديه قدرة جيدة في البحث والتحليل.

- يمبك مهارات ممتازة في مايكروسوفت أوفيس.

- يملك مهارات الاتصال والعرض التقديمي وإعداد التقارير.

وظيفة رئيس وحدة المدفوعات

- لديه خبرة من 5 إلى 7 سنوات خبرة في مجال الدفع عبر الهاتف المتحرك والخدمات المصرفية الرقمية وتجربة المحافظ الإلكترونية.

- إحساس عالي بالتميز مع العميل والتعاطف مع العميل.

- إتقان اللغة الإنجليزية أمر لا بد منه.

- مهارات اتصال قوية وتحليلية وحل المشكلات واتخاذ القرار.

- مهارات حاسوبية ممتازة وإتقان جيد في استخدام مايكروسوفت أوفيس (إكسل، بوربوينت، وورد).

وظيفة رئيس وحدة الولاء والشراكة الاستراتيجية

- خيرة من 5 إلى 7 سنوات من الخبرة في مجال الولاء والشراكات الإستراتيجية.

- إتقان اللغة الإنجليزية أمر لا بد منه.

- مهارات اتصال قوية وتحليلية وحل المشكلات واتخاذ القرار.

- مهارات حاسوبية ممتازة وإتقان جيد في استخدام MS office (Excel وPowerPoint وWord) .

- مهارات التعامل مع الآخرين (حل المشكلات وإدارة الوقت والعمل الجماعي).

- جيد مع الأرقام والقدرة على إنشاء أو التعامل مع المصفوفات.

- توعية الحملات التنظيمية الخاصة بالقنوات الرقمية.

الصبر والمرونة والاهتمام بالتفاصيل والعمل تحت ضغط وإنتاجية عالية.

- القدرة على توصيل المتطلبات الفنية والتجارية لفرق الوظائف الأخرى.