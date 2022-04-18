القبض على 4 أشخاص في مشاجرة بين الباعة الجائلين بكفر الشيخ

ألقى ضباط مباحث قسم أول كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد الحجار، رئيس مباحث القسم، مساء اليوم، القبض على 4 أشخاص إثر وقوع مشاجرة بالعصا على المزلقان الوسطاني بالقرب من محطة السكة الحديد بقلب العاصمة.

وأكد مصدر أمني بكفر الشيخ، أن قوات الشرطة انتقلت على الفور إثر تداول مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يفيد بوقوع مشاجرة وخناقة بين عدد من الباعة الجائلين الذين يفترشون بضاعتهم أمام المزلقان.

خناقة بين الباعة الجائلين وثقها أحد الأشخاص

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الخناقة حدثت بين عدد من الباعة الجائلين بسبب أولوية البيع، وجرى القبض على طرفي المشاجرة وهم 4 أشخاص، مشيرا إلى أنه جار تحرير محضر بالواقعة، وعرض المقبوض عليهم على النيابة في الفترة المسائية.

تفاصيل الواقعة

وأظهر مقطع فيديو مصور جرى تداوله على موقع فيسبوك، أن أحد الأشخاص كان عاريا، يقوم بضرب آخرين بالعصا والخوازين، كما أظهر صراخ سيدة ومحاولتها منع أحد الأشخاص من ضرب آخر، وتبين من الفيديو، حدوث خناقة على فرشة بيع خضروات واستخدام العصا والموازين.

يذكر أن قوات الشرطة بكفر الشيخ، برئاسة اللواء أشرف صلاح درويش، مدير أمن الأقليم، تفحص أي مقاطع فيديو متداولة للوصول لحقيقتها، إذ جرى الانتقال فور تداول المقطع وفور حدوث الحناقة لمنع تطورها وإصابة أشخاص، وجرى ضبط طرفيها، وذلك حفاظا على السلم العام، ولعدم وقوع مثل هذه المشاجرات مرة أخرى.