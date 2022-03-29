تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضري الجديد في سوهاج بـ4.6 مليون جنيه

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، في تسكين الباعة الجائلين بالسوق الحضري الجديد بالمدينة، عن طريق إجراء القرعة العلنية للاختيار من بين المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في إطار خطة المحافظة ورؤية وزارة التنمية المحلية؛ للقضاء على الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضرية حديثة تتسق مع المظهر العام للجمهورية الجديدة.

4 ملايين و600 ألف جنيه.. تكلفة السوق

وأوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، أنه تم بالفعل تسكين 57 محل أنشطة مختلفة منها «محلات بيع الخضراوات والفاكهة، والملابس، والأحذية، والأنشطة التجارية»، مشيرا إلى أنه جار استكمال تسكين باقي المحلات بالسوق الحضري، الذي تم إنشاؤه بتكلفة 4 ملايين و600 ألف جنيه، بإجمالي 106 محلات، بالإضافة إلى نقطة شرطة مرافق.

استمرار أعمال الرصف لطريق سوهاج - أخميم

وأعلنت محافظة سوهاج استمرار أعمال الرصف لطريق سوهاج - أخميم، في المسافة من صينية مركز أخميم، وحتى كوبري أخميم، ويأتي ذلك بعد الانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خطوط المياه بالطريق، في إطار تنفيذ توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن البدء في أعمال الرصف فور الانتهاء من أعمال تجديد البنية التحتية، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين.