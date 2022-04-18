خالد النبوي يقتحم شركة عائلته في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

يبحث عشاق مسلسل راجعين يا هوى، عن الحلقة 16 بعد عرضها على القنوات التليفزيونية، خاصة أنها حملت العديد من الأحداث الساخنة، تمثل آخرها في اقتحام الفنان خالد النبوي لشركة عائلته.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 16

شهدت أحداث الحلقة 16 من مسلسل راجعين يا هوى، محاولة طرد الفنان خالد النبوي الذي يجسد دور «بليغ» من منزله، الأمر الذي دفعه لاستغلال الحصول على توقيع أبناء أخوته الذين رحلوا عن الحياة، بشأن توكيله بإدارة أمور الشركة، ليرد عليهم بطريقة قوية.

خالد النبوي يقتحم شركة عائلته

وفاجأ الفنان خالد النبوي الجميع، باقتحام شركة عائلته وسط غضب عارم من إسلام إبراهيم الذي يجسد دور «رؤوف»، حيث دخل عليهم البليغ الشركة، واضعًا بعض الملصقات التي تحمل التوكيل الخاص من ولاء التي تقوم بدورها الفنانة سلمى أبو ضيف وطارق أبو الهنا الذي يجسد شخصيته الفنان نور النبوي.