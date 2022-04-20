أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم 19 رمضان 1443، في محافظة السويس، ومواقيت الصلوات الأخرى، التي يبحث عنها دائما الأهالي خاصة في شهر رمضان؛ لتعجيل الإفطار وفقا لما جاء بالحديث الشريف.

موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأربعاء 19 رمضان في محافظة السويس

جاء في بيان الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأربعاء 19 رمضان 1443 هجريا، في تمام الساعة 6:20 مساء، حسب التوقيت المحلي لمدينة السويس، وهو ما يبحث عنه ويتابعه سكان المحافظة، إذ ينهون صومهم بالإفطار في ذلك التوقيت.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 19 رمضان

وبالنسبة للصلوات المختلفة وموعد أذان كل صلاة على مدار اليوم 19 رمضان، جاءت حسب التوقيت المحلي لمحافظة السويس وإعلان الهيئة المصرية العامة للمساحة، كالآتي:

موعد أذان الفجر 3:46 صباحاً والشروق 5:18 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر في تمام الساعة 11:49 صباحا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء، أما موعد الإفطار وأذان المغرب اليوم الأربعاء 19 رمضان في محافظة السويس فيحين عند الساعة 6:20 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:42 مساءً.