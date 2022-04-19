الخماسين تضرب جنوب سيناء.. وتحذيرات لقائدي السيارات

تعرضت محافظة جنوب سيناء لرياح شديدة ليلة أمس تسببت في انتشار الأتربة والغبار في سماء المحافظة، وبلغت سرعة الرياح أكثر من 30 كيلو في الساعة.

لا توجد بلاغات بوقوع حوادث بسبب الرياح

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص اليوم الثلاثاء، أن هذه الرياح هي رياح الخماسين، موضحا أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق أي بلاغات بشأن وقوع حوادث على الطرق بسبب هذه الرياح.

تحذير لقائدي السيارات

وقال محافظ جنوب سيناء، إن إدارة مرور جنوب سيناء أرسلت تحذيرات لقائدي المركبات والسيارات بضرورة عدم تجاوز السرعة القانونية خلال القيادة على الطرق السريعة، خاصة التي تتعرض إلى رياح خماسينية بسبب انتشار أتربة وغبار في الغلاف الجوي، ما قد يعيق الرؤية خلال قيادة السيارة.

وتابع أن الرياح أسفرت عن تغيير كامل للمحافظة حيث غطت السماء الأتربة والغبار، وازدادت سرعة الأمواج بعد ارتفاع سرعة الرياح، مشيرا إلى أن هذه الرياح لم تؤثر على حرمة الموانئ البحرية والمطارات التي تعمل بكامل طاقتها، ولم يتم إغلاق أي منها.

الشبكة الوطنية للطوارئ

أكد اللواء خالد فودة أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أجرت اتصالات بكل المدن عبر تقنية الفيديو ورصدت التغيرات المناخية التي تحدث بهدف اتخاذ القرار المناسب قبل وقوع أي حوادث.

وأشار إلى أن الشبكة تطبق أفضل التقنيات في مجال الاتصالات والإنترنت، وتم ربط كل المديريات والمصالح الحيوية على هذه الشبكة لمتابعة الأوضاع عن كثب.