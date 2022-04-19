«التعليم» توجّه بفصل طلاب الثانوية في حالة واحدة.. وسحب أجهزة التابلت منهم

وجّهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، المدارس الثانوية بفصل طلاب الخدمات الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021-2022 وتحويلهم إلى منازل، وطالبتهم بتنفيذ التعليمات قبل انطلاق الامتحانات النهائية التي تعقد اعتبارا من مايو المقبل، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، وشهر يونيو لطلاب الصف الثالث الثانوي.

إجراءات قانونية تجاه من لم يسدد المصروفات

وقال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إنّ المديرية حريصة على التنسيق الكامل مع الإدارات التعليمية والمدارس، للوقوف على أعداد الطلاب الذين سددوا المصروفات الدراسية، موضحا أنّه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات.

وأضاف سلومة لـ«الوطن»، أنّ طلاب «ثانوية الخدمات» الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية يتم تحويلهم إلى نظام المنازل، وسحب أجهزة التابلت منهم بكل محتوياته الجديدة، بتقرير معتمد من الشركة بحالته، لافتا إلى أنّه جار الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني التي تبدأ اعتبارا من مايو المقبل.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالجيزة،، أنّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وتعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مشددا على الطلاب بالاستعداد الجيد للامتحانات والاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة بنك المعرفة المصري ومنصة نجوى ليمتد.

الفصل يصاحبه سحب أجهزة التابلت

من جانبه، أكدت مصادر في المديريات التعليمية، أنّ الطالب الذي لم يسدد المصروفات الدراسية، يتم فصله تحويله إلى نظام المنازل، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم، موضحة لـ«الوطن»، أنّ الفصل يصاحبه سحب أجهزة التابلت منه، وجرى التنبيه على جميع المدارس باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية.