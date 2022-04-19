مصدر يكشف: شكل وطريقة امتحانات «أولى وتانية» ثانوي قبل الإعلان الرسمي

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام نهاية العام الدراسي 2021/2022، لن تكون ورقية بالكامل، ولا إلكترونية بالكامل، وستكون مزيجا بين الورقي والإلكتروني، بما يتيح للوزارة فرصة التنوع في طريقة الأسئلة وامتحان الطلاب بأسلوب يقيس مهارات التفكير ونواتج التعلم بشكل مثالي.

امتحانات أولي وتانية ثانوي مزيج بين الإلكتروني والورقي

وقال المصدر، في تصريحاته الخاصة لـ «الوطن»، إنّ الدمج بين الورقي والإلكتروني سيكون من خلال أسئلة موضوعية بطريقة الاختيار من متعدد يتم امتحانها وتصحيحها إلكترونيا وأخرى مقالية ورقية تصحح ورقيا، لافتا إلى أن الوزارة مستعدة تماما، عبر منصة الامتحانات الجديدة في تأمين السيستم الخاص بالشق الإلكتروني، والحفاظ على حقوق الطلاب كاملة، وعدم تعرضهم لأي مشكلة تقنية.

وكانت الوزارة قررت الدمج بين النظام الورقي والإلكتروني في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام، خلال الترم الأول، بأن حددت 70% من الأسئلة إلكترونية بنظام الاختيار من متعدد، والـ 30% الأخرى بنظام الأسئلة المقالية، قبل أن تقرر إلغاء هذا النظام وتكلف المدارس بوضع امتحانات الترم الأول ورقية بالكامل، على أن تصححها المدارس بنفسها.

غدا.. إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022

ومن المقرر أن يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غداً الأربعاء 20 أبريل، تفاصيل امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 والتي تتضمن امتحانات الثانوية العامة 2022، وامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي والطلاب في الخارج وطلاب الدمج مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM.

وقالت وزارة التربية والتعليم، سيتم إعلان التفاصيل في مؤتمر علي الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم الفيس بوك، وقناة مدرستنا 12303 أفقي وقناة مدرستنا 2 مدرستنا 10777 أفقي، وتردد قناة مدرستنا 3 12206 رأسي.