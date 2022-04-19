إصابة 14 فنيا بمصنع للأدوات الكهربائية في حادث ببني سويف

أصيب 14 فنيا بأحد مصانع الأدوات الكهربائية في منطقة كوم أبو راضي الصناعية في بني سويف، بكدمات وسحجات وإصابات طفيفة؛ إثر انقلاب ميني باص كان يقلهم على جانب الطريق عقب انفجار أحد الإطارات واختلال عجلة القيادة في يد السائق بالقرب من مدخل قرية ميدوم، وجرى نقلهم لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة بمستشفى الواسطي المركزي.

بلاغ بوقوع حادث وإصابة 14 راكبا في بني سويف

تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بانحراف أتوبيس عن الطريق بعد انفجار أحد الإطارات وكان يستقله 14 راكبا، ووجّه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

أسماء المصابين في الحادث

وانتقلت خمس سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين، هم: محمد حسن رمضان 22 سنة، وعمر صابر عبد الله 22 سنة، وأحمد عبود عبد الله 23 سنة، ورمضان عبدالعاطي 31 سنة، وحمادة أمين علي 31 سنة، وإسلام أحمد عبدالنبي 27 سنة، وعبدالرحمن محمد محفوظ 30 سنة، وكريم صبحي أحمد 24 سنة، وعمر حربي راغب 25 سنة، وجودة محمد محمد 30 سنة، وإسلام محمد أدريس 28 سنة، وإسلام محمد عويس 26 سنة، ومحمد جمال عبدالسميع 27 سنة، وأحمد شحاتة إبراهيم 30 سنة، وجمعيم مصابين لجروح وسحجات بسيطة بالجسم ومقيمون بقرية دلاص بمركز ناصر.

المصابون من قرية دلاص بمركز ناصر

وتبين أن المصابين كانوا في طريقهم من محل إقامتهم إلى العمل كفنيين في أحد المصانع بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية، وعند مدخل قرية ميدوم بالطريق الصحراوي الغربي انفجر إطار الأتوبيس، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحرافه عن الطريق.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد بغدادي وكيل مديرية الصحة.