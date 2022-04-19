«إيجيبت جولد للذهب» تخطط لقبول 200 طالب للدراسة بها في 2022/2023

قال المهندس نصر محمد، المدير الأكاديمي لمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلي والمجوهرات، إنّ المدرسة واحدة من مدارس وحدة التكنولوجيا التطبيقية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعمل على تأهيل الطالب لسوق العمل، وفق بروتوكول معين في التشغيل واختيار الطلاب والمنهجية التي تعمل بها.

قبول 200 طالب بمدرسة الذهب العام المقبل

وأضاف محمد لـ«الوطن»، أنّ مدرسة إيجيبت جولد للذهب تعمل وفق منهجية الجدارات، حيث تشمل الدراسة شقين «عملي ونظري»، موضحا أنّ منهجية الجدارات تعني اكتساب الطالب المهارة والمعرفة وسلوكيات المهنة، ليكون جديرا بسوق العمل المحلي والدولي، كما لفت إلى أنّه سيتم قبول 200 من طلاب الشهادة الإعدادية العام الدراسي المقبل.

وأكد المدير الأكاديمي للمدرسة، أنّ الدراسة العملية أكثر من النظرية «الثلث نظري والثلثين عملي»، مشيرا إلى أنّ التدريس في المدرسة مشترك بين وزارة التربية والتعليم، التي توفر المدير الأكاديمي والمعلمين المتخصصين في المواد الثقافية، كما أنّ الشريك الصناعي وهو شركة إيجيبت جولد، توفر المدربين والمهندسين للدراسة العملية.

مادة التكنولوجيا تدرّس «أساس الذهب»

من جانبه، قال عاصم عبدالوهاب، مدرسة مادة التكنولجيا بالمدرسة، إنّ مادة التكنولوجيا في المدرسة هي أساس الذهب نفسه، وتعرف الطالب بداية اكتشافه وطرق تصنيعه وخلطه وتشغيله، موضحا لـ«الوطن»، أنّه يتم تدريب الطلاب على كيفية عمل الزخرفة والتشكيل الذهب في الورش الخاصة بذلك.

وفي سياق متصل، أشاد عدد من طلاب المدرسة بالعملية التعليمية، مؤكدين أنّها توفر لهم فرصة عمل مضمونة في سوق العمل المحلي والدولي، من خلال الدراسة النظرية والتدريب العملي الذي يتم يوميا في الورش المتخصصة لذلك.

وأضاف الطلاب لـ«الوطن»، أنّ المدرسة بالنسبة لهم أفضل من الثانوية العامة، وتتيح لهم فرصة الالتحاق بكليات القمة، مثل الهندسة والفنون الجميلة والتطبيقية، ناصحين الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالالتحاق بالمدرسة.